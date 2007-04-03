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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2884288528862887

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 72
Да
36%
26
Нет
64%
46
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:24

  Козак-характерник написав:
  mongo написав:Козак-характерник Да не, но качели будут жесткие.

Чпокатимуть садомазо... :shock:

ты в шортах?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:30

  Ekran написав:ты в шортах?

І шорти, і лонги. Торгую.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Холодно мне
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39

Криптозима на порозі!

  airmax78 написав:Холодно мне

Так криптозима... :D
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Козак-характерник
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2

 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39

  Ekran написав:
  osafly написав:Хваленая мной биржа OKEX тупо отключила торги и все...Ни ордер поставить,ни отменить,ни перевод средств со счета на счет у себя,ни х.... не работает,а так да-заходите-тыкайте,типа все працюе..Если Банан раньше вешался наглухо,то тут так,аккуратненько все отключили...И цены уже на десяток центов отличаются от Банана,потому что никто ни х... не торгует.Мудачелы! В очередной раз напоминание,что лучше Банана,сейчай альтернатив практически нет.

так это знает каждый конь


Откуда ты приблудился сюда,который все знает..По стилю писанины очень похож на турецкого аниматора,который все подряд шортить любил и выпытывать у кого какая позиция,в чем и сколько денег..Пора манипулям коней запрячь и остричь,чтоб не шарое... там,где не нужно

  phantom_systems написав:Снова нагрёб этого эоса как не в себя


Тоже прикупил...Но половина ордеров примерно так и не сработа до сих пор,хотя и близки цели.Покупаю эту монету либо дешево,либо не покупаю вообще :mrgreen:
Добрал 1inc и сразу докинул на стейк гибкий под 34%..Ордера стоят лесенкой еще ниже. Красота!
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:и сразу докинул на стейк гибкий под 34%


в день чи в рік
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:26

  greenozon написав:
  osafly написав:и сразу докинул на стейк гибкий под 34%


в день чи в рік


Годовых естественно.
osafly
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