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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:24
Козак-характерник написав: mongo написав:Козак-характерник
Да не, но качели будут жесткие.
Чпокатимуть садомазо...
ты в шортах?
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Ekran
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:30
Ekran написав:
ты в шортах?
І шорти, і лонги. Торгую.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:33
Холодно мне
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airmax78
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:39
Ekran написав: osafly написав:
Хваленая мной биржа OKEX тупо отключила торги и все...Ни ордер поставить,ни отменить,ни перевод средств со счета на счет у себя,ни х.... не работает,а так да-заходите-тыкайте,типа все працюе..Если Банан раньше вешался наглухо,то тут так,аккуратненько все отключили...И цены уже на десяток центов отличаются от Банана,потому что никто ни х... не торгует.Мудачелы! В очередной раз напоминание,что лучше Банана,сейчай альтернатив практически нет.
так это знает каждый конь
Откуда ты приблудился сюда,который все знает..По стилю писанины очень похож на турецкого аниматора,который все подряд шортить любил и выпытывать у кого какая позиция,в чем и сколько денег..Пора манипулям коней запрячь и остричь,чтоб не шарое... там,где не нужно
phantom_systems написав:
Снова нагрёб этого эоса как не в себя
Тоже прикупил...Но половина ордеров примерно так и не сработа до сих пор,хотя и близки цели.Покупаю эту монету либо дешево,либо не покупаю вообще
Добрал 1inc и сразу докинул на стейк гибкий под 34%..Ордера стоят лесенкой еще ниже. Красота!
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osafly
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:47
osafly написав:
и сразу докинул на стейк гибкий под 34%
в день чи в рік
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:26
greenozon написав: osafly написав:
и сразу докинул на стейк гибкий под 34%
в день чи в рік
Годовых естественно.
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osafly
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