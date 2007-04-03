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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2886288728882889

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 73
Да
36%
26
Нет
64%
47
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 23:29

следующий год будет революционным/сложным судя по обложке известного авторитетного издания the economist.
На обложке ребус, где главные акценты, противостояния лидеров США и Китая, открытие в науке, зелёная энергетика, война вирусов и вакцинация, кейс космоса, цифровые валюты изображены 4 криптовалюты (Биткоин, Эфир, Лайткоин и Кардано).
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 00:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  greenozon написав:Биткоин, Эфир, Лайткоин

имеется в наличии.
от и отскок к 56 - потрусили трохи медвежат, ещо бы до 60 дотянуть...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 01:32

  чик написав:
  greenozon написав:Биткоин, Эфир, Лайткоин

имеется в наличии.
от и отскок к 56 - потрусили трохи медвежат, ещо бы до 60 дотянуть...

61к более вероятен поход и уже оттуда на 52к
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

сейчас под новый штамм короны еще папиру допечатают...поэтому кто ждет 10-20-30 за биток, можно и не дождаться...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:56

  DmitryK написав:сейчас под новый штамм короны еще папиру допечатают...поэтому кто ждет 10-20-30 за биток, можно и не дождаться...

Посмотрим, как фонда отреагирует. В пятницу она неслабо просела, утянув крипту за собой. Если на этой неделе восстановится, дед 60к+
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот, новость: В Австрии с 1 марта 2022 года начнет действовать новый налог на прибыль от торговли криптовалютами:
https://news.finance.ua/ru/news/-/50456 ... iptovalyut
Надо закупаться :)
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:30

  greenozon написав:eToro is Delisting Cardano and TRON in the U.S.


Who is eToro? It's just a little shit called a stock exchange :lol: Assholes!!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:34

  DmitryK написав:сейчас под новый штамм короны еще папиру допечатают...поэтому кто ждет 10-20-30 за биток, можно и не дождаться...


Папир надо весь сжечь!

osafly
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