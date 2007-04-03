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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лис, 2021 23:29
следующий год будет революционным/сложным судя по обложке известного авторитетного издания the economist.
На обложке ребус, где главные акценты, противостояния лидеров США и Китая, открытие в науке, зелёная энергетика, война вирусов и вакцинация, кейс космоса, цифровые валюты изображены 4 криптовалюты (Биткоин, Эфир, Лайткоин и Кардано).
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greenozon
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Додано: Пон 29 лис, 2021 00:37
greenozon написав:
Биткоин, Эфир, Лайткоин
имеется в наличии.
от и отскок к 56 - потрусили трохи медвежат, ещо бы до 60 дотянуть...
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чик
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Додано: Пон 29 лис, 2021 01:32
чик написав: greenozon написав:
Биткоин, Эфир, Лайткоин
имеется в наличии.
от и отскок к 56 - потрусили трохи медвежат, ещо бы до 60 дотянуть...
61к более вероятен поход и уже оттуда на 52к
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Zebra
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Додано: Пон 29 лис, 2021 13:39
сейчас под новый штамм короны еще папиру допечатают...поэтому кто ждет 10-20-30 за биток, можно и не дождаться...
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DmitryK
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Додано: Пон 29 лис, 2021 13:56
DmitryK написав:
сейчас под новый штамм короны еще папиру допечатают...поэтому кто ждет 10-20-30 за биток, можно и не дождаться...
Посмотрим, как фонда отреагирует. В пятницу она неслабо просела, утянув крипту за собой. Если на этой неделе восстановится, дед 60к+
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phantom_systems
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Додано: Пон 29 лис, 2021 13:57
Вот, новость: В Австрии с 1 марта 2022 года начнет действовать новый налог на прибыль от торговли криптовалютами:https://news.finance.ua/ru/news/-/50456 ... iptovalyut
Надо закупаться
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ringM57
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:30
greenozon написав:
eToro is Delisting Cardano and TRON in the U.S.
Who is eToro? It's just a little shit called a stock exchange
Assholes!!
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osafly
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:34
DmitryK написав:
сейчас под новый штамм короны еще папиру допечатают...поэтому кто ждет 10-20-30 за биток, можно и не дождаться...
Папир надо весь сжечь!
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osafly
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