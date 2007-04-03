phantom_systems написав:Короче говоря, Буллиш запускают для институционалов, пока без американских. Эос готовится к взлёту.
Готовы к взлету.Закупились.Однако сомневаюсь что взлет будет весьма высокий.Хоть туалетное средство и может стать биржевым токеном,но эта биржа,как мертвому припарка.Всякие DEX биржи и прочие "обменки" растут как грибы после дождя.Вряд ли они сварганили вторую FTX или хотя бы OKEX...То такое.Биток чи прорвет сопротивление в районе 60-61К+- С большой долей вероятности,увидим оттуда хороший пинок под жопу вниз,со всем вытекающим для альтов.Пусть гаденыш растет быстрее,бо будет как всегда,все невовремя-EOS собрался расти,а биткоин падать.У меня такое ощущение,что если получится до 5 вырости-там нужно и фиксировать..Если не случится резкой зеленой палки,а будет ползучий плавный рост-скорее все так и будет.