RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2887288828892890

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 73
Да
36%
26
Нет
64%
47
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

  phantom_systems написав:Короче говоря, Буллиш запускают для институционалов, пока без американских. Эос готовится к взлёту.


Готовы к взлету.Закупились.Однако сомневаюсь что взлет будет весьма высокий.Хоть туалетное средство и может стать биржевым токеном,но эта биржа,как мертвому припарка.Всякие DEX биржи и прочие "обменки" растут как грибы после дождя.Вряд ли они сварганили вторую FTX или хотя бы OKEX...То такое.Биток чи прорвет сопротивление в районе 60-61К+- С большой долей вероятности,увидим оттуда хороший пинок под жопу вниз,со всем вытекающим для альтов.Пусть гаденыш растет быстрее,бо будет как всегда,все невовремя-EOS собрался расти,а биткоин падать.У меня такое ощущение,что если получится до 5 вырости-там нужно и фиксировать..Если не случится резкой зеленой палки,а будет ползучий плавный рост-скорее все так и будет.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 29.05.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:05

MOBOX вселенная вышла на Binance и раздает бесплатно свои боксы с NFT, которые на маркетплейсе стоят сейчас от 60$ до 15000$

Этот дроп будет длиться 6 дней, раздают 5000 боксов. В боксе выпадет рандомная NFT (от простой до эпической). Чем выше класс NFT, тем больше денег она вам принесет. Система лотерея.


1. Открываем мобильное приложение Binance, тянем экран вниз и выбираем Mobox Games
2. Логинимся
3. Жмём Вперёд и получаем Аватар
4. Жмём Билеты
5. Указываем ID: 5604645

принимаю благодарности :roll:
Ekran
 
Повідомлень: 45
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:34

Ekran заюзав код, удачі нам)) Маркетплейс вже повис, білий екран)))
mixail19
Аватар користувача
 
Повідомлень: 103
З нами з: 10.09.14
Подякував: 444 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2887288828892890
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8626, 8627, 8628
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
86278 215184787
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 01:54
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 787, 788, 789
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7888 14293996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 19:13
kluychkooleg
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34802)
01.12.2021 01:50
Рынок ОВГЗ (2289)
30.11.2021 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.