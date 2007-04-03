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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2888288928902891

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 73
Да
36%
26
Нет
64%
47
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:12

🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 500,000,000 #XRP
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:36

  Zebra написав:По битку на 4ч вижу сформировалась фигура ромб - по идее, должен быть возврат туда, откуда пришли - 54к

О йа! Даст іс фантастіш! :D

П.С Ловлю пік для шорта кефіра. Поки точка входу 4743.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:11

  Zebra написав:По битку на 4ч вижу сформировалась фигура ромб - по идее, должен быть возврат туда, откуда пришли - 54к

эти ромбы, поход на 50-47 и т.д. вижу даже я - никуя не понимающей в крипте. кого вы хотите здесь удивить этими познаниями. ордера давно выставлены на откуп до 20т. :lol:
скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите
с удовольствием и ниже тоже...
в последнее время лучше получается пугать на валютке с гришей па 30-50 или уже дороже :?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:18

  чик написав:
  Zebra написав:По битку на 4ч вижу сформировалась фигура ромб - по идее, должен быть возврат туда, откуда пришли - 54к

эти ромбы, поход на 50-47 и т.д. вижу даже я - никуя не понимающей в крипте. кого вы хотите здесь удивить этими познаниями. ордера давно выставлены на откуп до 20т. :lol:


В данном случае я пробую набирать шорт лесенкой до 61к - возврат на 54к вполне сценарий
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:25

  Zebra написав:скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите


Пока не будет этих цифр...Допускаю контрольное погружение в пределах 3.25-3.5 перед каким то новогодним ростом...Ниже не должно...Хотя бы 4.4-4.8 нужно пощупать,до 5,прежде чем снова падать..Он и так ни х... не ростет,только бесконечно падает :lol: и с биржей и без.Зомбак ходячий...с Гаити Зомбомонета :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:03

  osafly написав:
  Zebra написав:скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите


Пока не будет этих цифр...Допускаю контрольное погружение в пределах 3.25-3.5 перед каким то новогодним ростом...Ниже не должно...


Биток на соплях держится, вот-вот пустит кровавую соплю всех хомячков зарядивших свои депозиты с плечами для похода туземун на 100к пустить на фарш. EOS в пол укатается. Монета просто при каждом чихе битка на 1 доллар валится. Не выстрелит она, сползать будет в дно как в 2018 году альта сползала. Сейчас время новых какашек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:11

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите


Пока не будет этих цифр...Допускаю контрольное погружение в пределах 3.25-3.5 перед каким то новогодним ростом...Ниже не должно...


Биток на соплях держится, вот-вот пустит кровавую соплю всех хомячков зарядивших свои депозиты с плечами для похода туземун на 100к пустить на фарш. EOS в пол укатается. Монета просто при каждом чихе битка на 1 доллар валится. Не выстрелит она, сползать будет в дно как в 2018 году альта сползала. Сейчас время новых какашек.


+++

Дед как-то подозрительно долго держится на стремительно укрепляющемся долларе. Тоже думаю, что дампанемся быстро и глубоко
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 00:13

  Zebra написав: Сейчас время новых какашек.

:D :mrgreen: Ох і заляпаються вЛОШенці... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:+++

Дед как-то подозрительно долго держится на стремительно укрепляющемся долларе. Тоже думаю, что дампанемся быстро и глубоко

так вменяемые это понимают и вже заранее готовы к любому развитию событий, ничего ж страшного - всё какабычна :)
чик
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