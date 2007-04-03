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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:12
🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 🔓 500,000,000 #XRP
(496,057,650 USD) unlocked from escrow at Ripple Escrow wallet
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:36
Zebra написав:
По битку на 4ч вижу сформировалась фигура ромб - по идее, должен быть возврат туда, откуда пришли - 54к
О йа! Даст іс фантастіш!
П.С Ловлю пік для шорта кефіра. Поки точка входу 4743.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:11
Zebra написав:
По битку на 4ч вижу сформировалась фигура ромб - по идее, должен быть возврат туда, откуда пришли - 54к
эти ромбы, поход на 50-47 и т.д. вижу даже я - никуя не понимающей в крипте. кого вы хотите здесь удивить этими познаниями. ордера давно выставлены на откуп до 20т.
скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите
с удовольствием и ниже тоже...
в последнее время лучше получается пугать на валютке с гришей па 30-50 или уже дороже
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:18
чик написав: Zebra написав:
По битку на 4ч вижу сформировалась фигура ромб - по идее, должен быть возврат туда, откуда пришли - 54к
эти ромбы, поход на 50-47 и т.д. вижу даже я - никуя не понимающей в крипте. кого вы хотите здесь удивить этими познаниями. ордера давно выставлены на откуп до 20т.
В данном случае я пробую набирать шорт лесенкой до 61к - возврат на 54к вполне сценарий
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Zebra
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Додано: Чет 02 гру, 2021 00:03
osafly написав: Zebra написав:
скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите
Пока не будет этих цифр...Допускаю контрольное погружение в пределах 3.25-3.5 перед каким то новогодним ростом...Ниже не должно...
Биток на соплях держится, вот-вот пустит кровавую соплю всех хомячков зарядивших свои депозиты с плечами для похода туземун на 100к пустить на фарш. EOS в пол укатается. Монета просто при каждом чихе битка на 1 доллар валится. Не выстрелит она, сползать будет в дно как в 2018 году альта сползала. Сейчас время новых какашек.
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Zebra
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Додано: Чет 02 гру, 2021 00:11
Zebra написав: osafly написав: Zebra написав:
скоро EOS польется на 2.7-2.8 - там ловите
Пока не будет этих цифр...Допускаю контрольное погружение в пределах 3.25-3.5 перед каким то новогодним ростом...Ниже не должно...
Биток на соплях держится, вот-вот пустит кровавую соплю всех хомячков зарядивших свои депозиты с плечами для похода туземун на 100к пустить на фарш. EOS в пол укатается. Монета просто при каждом чихе битка на 1 доллар валится. Не выстрелит она, сползать будет в дно как в 2018 году альта сползала. Сейчас время новых какашек.
+++
Дед как-то подозрительно долго держится на стремительно укрепляющемся долларе. Тоже думаю, что дампанемся быстро и глубоко
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zРадио
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Додано: Чет 02 гру, 2021 00:13
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Додано: Чет 02 гру, 2021 01:34
zРадио написав:
+++
Дед как-то подозрительно долго держится на стремительно укрепляющемся долларе. Тоже думаю, что дампанемся быстро и глубоко
так вменяемые это понимают и вже заранее готовы к любому развитию событий, ничего ж страшного - всё какабычна
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чик
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