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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2889289028912892

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 73
Да
36%
26
Нет
64%
47
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток капитализация триллион долларов, ежедневно жрет $60 млн.
Остальная крипта еще полтора триллиона долларов. Ежедневно жрет не меньше на свое содержание.
Возможно даже $200 млн получается ежедневно нужно на содержание всех этих блокчейнов.

А еще комиссии бирж... с триллионными оборотами, которые они рисуют.

С другой стороны Apple или Alphabet с такой же капитализацией, которые ежедневно приносят наверно по $100 млн чистой прибыли против крипты, которая пожирает электричества и оборудования на $200 млн....
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:57

Взломали DeFi-протокол Badger DAO. Токен проекта обвалился на 20%

Пользователи протокола децентрализованных финансов Badger DAO сообщили о несанкционированном выводе средств. Предполагаемый ущерб от взлома может превысить $100 млн.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:02

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