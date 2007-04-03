|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:06
Биток капитализация триллион долларов, ежедневно жрет $60 млн.
Остальная крипта еще полтора триллиона долларов. Ежедневно жрет не меньше на свое содержание.
Возможно даже $200 млн получается ежедневно нужно на содержание всех этих блокчейнов.
А еще комиссии бирж... с триллионными оборотами, которые они рисуют.
С другой стороны Apple или Alphabet с такой же капитализацией, которые ежедневно приносят наверно по $100 млн чистой прибыли против крипты, которая пожирает электричества и оборудования на $200 млн....
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10637
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1513 раз.
- Подякували: 2158 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:57
Взломали DeFi-протокол Badger DAO. Токен проекта обвалился на 20%
Пользователи протокола децентрализованных финансов Badger DAO сообщили о несанкционированном выводе средств. Предполагаемый ущерб от взлома может превысить $100 млн.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12139
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:02
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29798
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2130 раз.
- Подякували: 2230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, asti
, flyman
, Google [Bot] і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|86421
|215373576
|
Чет 02 гру, 2021 12:07
asti
|
|7891
|14355175
|
Чет 02 гру, 2021 10:53
ЛОБ
|
|38
|71095
|
|