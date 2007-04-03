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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2889289028912892

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 73
Да
36%
26
Нет
64%
47
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток капитализация триллион долларов, ежедневно жрет $60 млн.
Остальная крипта еще полтора триллиона долларов. Ежедневно жрет не меньше на свое содержание.
Возможно даже $200 млн получается ежедневно нужно на содержание всех этих блокчейнов.

А еще комиссии бирж... с триллионными оборотами, которые они рисуют.

С другой стороны Apple или Alphabet с такой же капитализацией, которые ежедневно приносят наверно по $100 млн чистой прибыли против крипты, которая пожирает электричества и оборудования на $200 млн....
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:57

Взломали DeFi-протокол Badger DAO. Токен проекта обвалился на 20%

Пользователи протокола децентрализованных финансов Badger DAO сообщили о несанкционированном выводе средств. Предполагаемый ущерб от взлома может превысить $100 млн.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:02

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:43

  phantom_systems написав:
  zРадио написав:
+++

Дед как-то подозрительно долго держится на стремительно укрепляющемся долларе. Тоже думаю, что дампанемся быстро и глубоко

Не заметно, чтобы он стремительно укреплялся. К евро на пару процентов вырос. К иене, наоборот, упал.


К Nasdaq - существенно. А там венчурного капитала точно не больше, чем в биткоине. Так что относительно высокорисковых активов дед сейчас выглядит перекупленным. Но может в декабре от обвала нас спасет желание крупных спекулянтов по-красоте закрыть финансовый год ради шальных бонусов :wink: Поглядим
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:44

  Zebra написав: EOS в пол укатается. Монета просто при каждом чихе битка на 1 доллар валится. Не выстрелит она, сползать будет в дно как в 2018 году альта сползала. Сейчас время новых какашек.


А как же рост на 10центов на новостях о бирже,меня аж затрясло всего в предчувствии жирного куша :mrgreen: :mrgreen: Это ж такую мегановость отметили ростом копеек на 10-15 :lol: 1inc вчера на новостях о привлечении каких то жалких 175млн скаканул на 20%.."В туалет пошел,вернулся",а тут палка +20% А средство от унитазов биржевой типа токен биржи за 10млрд,которую только запустили,а рост +3% на моменте.Ржу не могу. Держу ордера в указанной зоне что написал,вплоть до 3..Если пойдет рост по всем фронтам,5 баксов минимум эта какаха пощупает и потом,нужно с ней точно завязывать до цен 1.5бакса и ниже.
osafly
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