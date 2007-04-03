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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:06
Биток капитализация триллион долларов, ежедневно жрет $60 млн.
Остальная крипта еще полтора триллиона долларов. Ежедневно жрет не меньше на свое содержание.
Возможно даже $200 млн получается ежедневно нужно на содержание всех этих блокчейнов.
А еще комиссии бирж... с триллионными оборотами, которые они рисуют.
С другой стороны Apple или Alphabet с такой же капитализацией, которые ежедневно приносят наверно по $100 млн чистой прибыли против крипты, которая пожирает электричества и оборудования на $200 млн....
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Zebra
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:57
Взломали DeFi-протокол Badger DAO. Токен проекта обвалился на 20%
Пользователи протокола децентрализованных финансов Badger DAO сообщили о несанкционированном выводе средств. Предполагаемый ущерб от взлома может превысить $100 млн.
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greenozon
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:02
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Козак-характерник
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:43
phantom_systems написав: zРадио написав:
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Дед как-то подозрительно долго держится на стремительно укрепляющемся долларе. Тоже думаю, что дампанемся быстро и глубоко
Не заметно, чтобы он стремительно укреплялся. К евро на пару процентов вырос. К иене, наоборот, упал.
К Nasdaq - существенно. А там венчурного капитала точно не больше, чем в биткоине. Так что относительно высокорисковых активов дед сейчас выглядит перекупленным. Но может в декабре от обвала нас спасет желание крупных спекулянтов по-красоте закрыть финансовый год ради шальных бонусов
Поглядим
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zРадио
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:44
Zebra написав:
EOS в пол укатается. Монета просто при каждом чихе битка на 1 доллар валится. Не выстрелит она, сползать будет в дно как в 2018 году альта сползала. Сейчас время новых какашек.
А как же рост на 10центов на новостях о бирже,меня аж затрясло всего в предчувствии жирного куша
Это ж такую мегановость отметили ростом копеек на 10-15
1inc вчера на новостях о привлечении каких то жалких 175млн скаканул на 20%.."В туалет пошел,вернулся",а тут палка +20% А средство от унитазов биржевой типа токен биржи за 10млрд,которую только запустили,а рост +3% на моменте.Ржу не могу. Держу ордера в указанной зоне что написал,вплоть до 3..Если пойдет рост по всем фронтам,5 баксов минимум эта какаха пощупает и потом,нужно с ней точно завязывать до цен 1.5бакса и ниже.
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osafly
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:59
когда закончится это болото и начнется нормальный рост?
ну или нормальное падение
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Ekran
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