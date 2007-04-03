Додано: Нед 05 гру, 2021 22:47

zРадио написав: Цифра написав: Падіння до 15 як і ріст до 200 мають приблизно однакові малі шанси.

Але тут нас тільки час розсудить (рік-два) Падіння до 15 як і ріст до 200 мають приблизно однакові малі шанси.Але тут нас тільки час розсудить (рік-два)

Ставлю на то, что прогуляемся и ниже 20к в предстоящую криптозиму, и выше 200к по результатам следующего халвингаЯ согласен с Цифрой.Та поймите наконец. что есть ещё значимые уровни и до 20 и до 200.Зачем пукать на пудруКроме халвинга и ставки фрс есть тоже масса иных факторов, о кот сейчас мы даже не догадываемся.Например - если вниз, то сначала 42 ретест.Потом 38 - 34 - 28.и каждая цена будет не за один день месяц.И от любой может произойти разворот.Если вверх. то примерно так же 51 - 56...