Цифра написав:Падіння до 15 як і ріст до 200 мають приблизно однакові малі шанси. Але тут нас тільки час розсудить (рік-два)
Ставлю на то, что прогуляемся и ниже 20к в предстоящую криптозиму, и выше 200к по результатам следующего халвинга
PS: интересный факт - хешрейт деда на близких в историческим максимумам уровнях. Если часть майнеров не отвалится, то рост сложности на какое-то время вытолкнет цену снова выше 50к. Оборвать восстановление может предстоящее заседание FOMC 14-15-го декабря, где будет подниматься вопрос ускорения тейперинга и более быстрого повышения ставки рефинансирования. Впрочем, даже если вопрос будет отклонен, для возврата к АТН предпосылок немного - рынки все больше одолевает понимание уменьшения объема халявного баблишка в 2022-м, плюс постхалвинговый импульс иссяк - дольше 18 месяцев его ранее не наблюдалось
Цифра написав:Падіння до 15 як і ріст до 200 мають приблизно однакові малі шанси. Але тут нас тільки час розсудить (рік-два)
Ставлю на то, что прогуляемся и ниже 20к в предстоящую криптозиму, и выше 200к по результатам следующего халвинга
Я согласен с Цифрой.Та поймите наконец. что есть ещё значимые уровни и до 20 и до 200.Зачем пукать на пудру Кроме халвинга и ставки фрс есть тоже масса иных факторов, о кот сейчас мы даже не догадываемся. Например - если вниз, то сначала 42 ретест.Потом 38 - 34 - 28.и каждая цена будет не за один день месяц.И от любой может произойти разворот.Если вверх. то примерно так же 51 - 56...
чик написав:airmax78 вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15
Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.
В крипте всё может случиться.Но ты же сам видишь, как за последние пару лет выросла популярность крипты, поэтому такое возможно при смене лидера.В принципе если доминация пойдёт на 20, то и цена может туда же, но при этом остальные монеты только легче вздохнут.По мне рынок извращён битком, но пока самые крупные деньги идут в него.
чик написав:airmax78 вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15
Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.
Ниже 4к падал минимум дважды с 2018-го по 2020-й до майского халвинга. И концом это не стало, хоть и было -80% от ATH 2017-го. В 2015-м вообще падал до 150 после 1300 в 2013-м. Не нуди. И <20к, и >200к впереди
PS: Кучинелли, я не спорю с твоими тезисами - я очерчиваю границы ценового коридора в рамках длинного тренда