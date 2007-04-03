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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2900290129022903>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 78
Да
33%
26
Нет
67%
52
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 19:49

  Цифра написав:Падіння до 15 як і ріст до 200 мають приблизно однакові малі шанси.
Але тут нас тільки час розсудить (рік-два)


Ставлю на то, что прогуляемся и ниже 20к в предстоящую криптозиму, и выше 200к по результатам следующего халвинга

PS: интересный факт - хешрейт деда на близких в историческим максимумам уровнях. Если часть майнеров не отвалится, то рост сложности на какое-то время вытолкнет цену снова выше 50к. Оборвать восстановление может предстоящее заседание FOMC 14-15-го декабря, где будет подниматься вопрос ускорения тейперинга и более быстрого повышения ставки рефинансирования. Впрочем, даже если вопрос будет отклонен, для возврата к АТН предпосылок немного - рынки все больше одолевает понимание уменьшения объема халявного баблишка в 2022-м, плюс постхалвинговый импульс иссяк - дольше 18 месяцев его ранее не наблюдалось
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Ставлю на то, что прогуляемся и ниже 20к в предстоящую криптозиму

тот же дж писал о 20 ещё в мае, в самый разгар пампа и обещал обосновать это попизже, поэтому и выставил ордера на всякий случай заранее...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Какое же редкое говно этот ваш ЭОС.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:14

airmax78
вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15 :)
чик
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:21

  airmax78 написав:Какое же редкое говно этот ваш ЭОС.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:38

  чик написав:airmax78
вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15 :)

Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:47

  zРадио написав:
  Цифра написав:Падіння до 15 як і ріст до 200 мають приблизно однакові малі шанси.
Але тут нас тільки час розсудить (рік-два)


Ставлю на то, что прогуляемся и ниже 20к в предстоящую криптозиму, и выше 200к по результатам следующего халвинга

Я согласен с Цифрой.Та поймите наконец. что есть ещё значимые уровни и до 20 и до 200.Зачем пукать на пудру :?: Кроме халвинга и ставки фрс есть тоже масса иных факторов, о кот сейчас мы даже не догадываемся.
Например - если вниз, то сначала 42 ретест.Потом 38 - 34 - 28.и каждая цена будет не за один день месяц.И от любой может произойти разворот.Если вверх. то примерно так же 51 - 56...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:50

  airmax78 написав:
  чик написав:airmax78
вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15 :)

Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.

В крипте всё может случиться.Но ты же сам видишь, как за последние пару лет выросла популярность крипты, поэтому такое возможно при смене лидера.В принципе если доминация пойдёт на 20, то и цена может туда же, но при этом остальные монеты только легче вздохнут.По мне рынок извращён битком, но пока самые крупные деньги идут в него.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:43

  airmax78 написав:
  чик написав:airmax78
вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15 :)

Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.


Ниже 4к падал минимум дважды с 2018-го по 2020-й до майского халвинга. И концом это не стало, хоть и было -80% от ATH 2017-го. В 2015-м вообще падал до 150 после 1300 в 2013-м. Не нуди. И <20к, и >200к впереди

PS: Кучинелли, я не спорю с твоими тезисами - я очерчиваю границы ценового коридора в рамках длинного тренда
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Кучинелли, я не спорю с твоими тезисами - я очерчиваю границы ценового коридора в рамках длинного тренда


Даже в худшем варианте до 20 дойти не должны.23-24 минимум.
вверх - да . сложнее, т к там мы ещё не были - 85-300 :)
Кучинелли
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