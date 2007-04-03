Додано: Пон 06 гру, 2021 00:45

грайте не на свої гроші

свої гроші заберіть

69 - це історичний пік бітка. Таких цін вже не буде НІКОЛИ. Які 80, 100, 200?Вангую, що тема крипти вичерпала себе. Всі овнопроекти - лише для того, щоб зрубати бабла з ЛОХІВ. Жадібність настільки чорна, настільки жаба душить, що зібравши бабла, його хочуть лише заникать і прожерти, ніж витрачати на пампи, щоб шукати нових буратін. Буратін все менше, а монет наклепали вже стільки, що від цього лайна вже смердить. Банально не вистачає грошей на всіх бажаючих пощипати лохів. Тобто спостерігали черговий хайп, бульбашку, МММ, тіко під іншим соусом. Тікайте, ось що хочу сказати. Казок не буває. Хайп минув. Хайпувати треба було на початку цього світового шахрайства. Зараз тіко іпуть в неприродній спосіб. Біток повернеться на ціну в декілька центів, а потім взагалі нікому нафік не буде потрібний. Реготатимемо тут з вами, через декілька років, коли бум тут балакати, згадуючи цей хайп, коли купляли цифєрі на моніторі.Окстіться, люди! Йде торгівля повітрям. Просто бульбашка, що лусне. Всі балачки про цінність бітка й іншого лайна - локшина на вуха буратін. Тікайте! Коли в 2017 я агітував за біток, то це був початок хайпу. Тоді треба було вкладатися. А мені ніхто не вірив. Тепер же кажу: тікайте!Як мінімум - виводьте свої гроші. Хто хоче бавитися далі в йопанеказіно -вже, а на виграні у казіно. Алевід гріха! Все що зара відбувається - це діч.