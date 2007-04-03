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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2900290129022903

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 78
Да
33%
26
Нет
67%
52
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:45

Діч

69 - це історичний пік бітка. Таких цін вже не буде НІКОЛИ. Які 80, 100, 200? :)
Вангую, що тема крипти вичерпала себе. Всі овнопроекти - лише для того, щоб зрубати бабла з ЛОХІВ. Жадібність настільки чорна, настільки жаба душить, що зібравши бабла, його хочуть лише заникать і прожерти, ніж витрачати на пампи, щоб шукати нових буратін. Буратін все менше, а монет наклепали вже стільки, що від цього лайна вже смердить. Банально не вистачає грошей на всіх бажаючих пощипати лохів. Тобто спостерігали черговий хайп, бульбашку, МММ, тіко під іншим соусом. Тікайте, ось що хочу сказати. Казок не буває. Хайп минув. Хайпувати треба було на початку цього світового шахрайства. Зараз тіко іпуть в неприродній спосіб. Біток повернеться на ціну в декілька центів, а потім взагалі нікому нафік не буде потрібний. Реготатимемо тут з вами, через декілька років, коли бум тут балакати, згадуючи цей хайп, коли купляли цифєрі на моніторі. :) Окстіться, люди! Йде торгівля повітрям. Просто бульбашка, що лусне. Всі балачки про цінність бітка й іншого лайна - локшина на вуха буратін. Тікайте! Коли в 2017 я агітував за біток, то це був початок хайпу. Тоді треба було вкладатися. А мені ніхто не вірив. Тепер же кажу: тікайте! :) Як мінімум - виводьте свої гроші. Хто хоче бавитися далі в йопанеказіно - грайте не на свої гроші вже, а на виграні у казіно. Але свої гроші заберіть від гріха! Все що зара відбувається - це діч.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 01:18

  airmax78 написав:
  чик написав:airmax78
вроде нормально себя ведёт (не могу пока ешо откупить ниже 3), даже не представляю шо будете грить про биток па 20-15 :)

Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.

Там он может побыть секунд 20 когда сквизанет после долгого накопления на любом уровне - причина - растущий интерес к фьючерсной торговле, хомяк больше не ходлит, хомяк теперь берет плече.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 02:52

  airmax78 написав:Не верится мне в биток по 15-20. Если он туда упадёт - это реально может стать его концом.

Всего-то год назад там был.
Ну я наверное не буду ждать и уже с 30-ти лесенкой начинаю скупаться. Хотя ведра конечно можно и ниже поставить, если есть чем. Всегда может сквизануть.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 03:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

просто куею, как здесь вже полгода делят шкуру медвежью, вместо того, чтобы зарабатывать деньги. но прогресс есть, раз па 30 готовы брать :wink:
чик
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