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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 гру, 2021 18:27
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Додано: Сер 08 гру, 2021 06:53
В данном случае не было никакого "манипуля", рынок крипты отреагировал на неожиданное падение фонды, и немного отскочил вместе с ней. На месячном интервале тренд по крипте нисходящий.
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