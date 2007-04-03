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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 гру, 2021 18:27
Криптозима...
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Додано: Сер 08 гру, 2021 06:53
В данном случае не было никакого "манипуля", рынок крипты отреагировал на неожиданное падение фонды, и немного отскочил вместе с ней. На месячном интервале тренд по крипте нисходящий.
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Tegularius
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:14
Tegularius написав:
На месячном интервале тренд по крипте нисходящий.
и что, па 20 или 30-40? а если станет восходящим попизже так и будете сидеть с ведёрком? у нас совершенно разные подходы к торговле...
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чик
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:35
маячок від кріпто-кальмара
🚨 🚨 21,222,333 #USDT (21,222,333 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
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greenozon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 09:38
здравствуй какаха эос! постепенно начну сливать откупленное ниже 3, бо дофига набрал - надо разгружаться потихоньку.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:19
Эос быстро падает, но если уж взлетает, так сильно. Думаю, откроют Буллиш для простого пипла в течение недели-двух, что остались до кристмаса. Тогда и разгружаться.
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phantom_systems
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