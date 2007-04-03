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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2902290329042905

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 79
Да
33%
26
Нет
67%
53
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:27

Криптозима... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:58

  Козак-характерник написав:Криптозима... :|

Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:09

  Козак-характерник написав:Криптозима... :|

та ладно - это под вопросом пока. манипуль прекрасно знает, шо большинство ждало 53-55 поэтому не дали пока, а делать выводы из за пару штук туда сюда в крипте ниочём - дыхание рынка, как грят на валютке :)
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 06:53

  чик написав:
  Козак-характерник написав:Криптозима... :|

та ладно - это под вопросом пока. манипуль прекрасно знает, шо большинство ждало 53-55 поэтому не дали пока, а делать выводы из за пару штук туда сюда в крипте ниочём - дыхание рынка, как грят на валютке :)


В данном случае не было никакого "манипуля", рынок крипты отреагировал на неожиданное падение фонды, и немного отскочил вместе с ней. На месячном интервале тренд по крипте нисходящий.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Tegularius написав:На месячном интервале тренд по крипте нисходящий.

и что, па 20 или 30-40? а если станет восходящим попизже так и будете сидеть с ведёрком? у нас совершенно разные подходы к торговле...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:35

маячок від кріпто-кальмара

🚨 🚨 21,222,333 #USDT (21,222,333 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

здравствуй какаха эос! постепенно начну сливать откупленное ниже 3, бо дофига набрал - надо разгружаться потихоньку.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 10:19

Эос быстро падает, но если уж взлетает, так сильно. Думаю, откроют Буллиш для простого пипла в течение недели-двух, что остались до кристмаса. Тогда и разгружаться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:58

Тільки вбивця ефіру зібрався в космос, як тут дід обхезався. Ніяк не дадуть розгулятися.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:03

  Mirax написав:Тільки вбивця ефіру зібрався в космос, як тут дід обхезався. Ніяк не дадуть розгулятися.

Какаху в сортир! На місце! :mrgreen:
Козак-характерник
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