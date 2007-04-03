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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2903290429052906

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 79
Да
33%
26
Нет
67%
53
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:56

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Тільки вбивця ефіру зібрався в космос, як тут дід обхезався. Ніяк не дадуть розгулятися.

Какаху в сортир! На місце! :mrgreen:

Дайте мне просто выйти из Эоса. В 0.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 23:36

airmax78
почём заходили? если па 3 и ниже дождитесь 4 хотя бы.
https://www.tradingview.com/x/yS5Q4mo7/
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