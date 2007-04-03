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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:56
Козак-характерник написав: Mirax написав:
Тільки вбивця ефіру зібрався в космос, як тут дід обхезався. Ніяк не дадуть розгулятися.
Какаху в сортир! На місце!
Дайте мне просто выйти из Эоса. В 0.
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airmax78
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Додано: Сер 08 гру, 2021 23:36
airmax78
почём заходили? если па 3 и ниже дождитесь 4 хотя бы.https://www.tradingview.com/x/yS5Q4mo7/
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