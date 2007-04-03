Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 гру, 2021 22:56
Козак-характерник написав: Mirax написав:
Тільки вбивця ефіру зібрався в космос, як тут дід обхезався. Ніяк не дадуть розгулятися.
Какаху в сортир! На місце!
Дайте мне просто выйти из Эоса. В 0.
airmax78
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Додано: Сер 08 гру, 2021 23:36
airmax78
почём заходили? если па 3 и ниже дождитесь 4 хотя бы.
https://www.tradingview.com/x/yS5Q4mo7/
чик
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Додано: Чет 09 гру, 2021 02:40
https://m.youtube.com/watch?v=bqfu7i3RppQ&t=2s
Хамаха дав прогноз 5000 по ефіру
Ну капець, а я так хотів злити хоча б по 7000 в грудні-січні
Точно криптозима
П.с. єдине що піднімає настрій це коментарі під його відео
mixail19
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Додано: Чет 09 гру, 2021 13:24
Очередная порция твитов от Буллиша. За неделю выросли до 50 лямов дневных торгов и закинули 1 ярд в ликвидность под заём. Правда или нарисовали, не суть важно. Пусть продолжают пиариться.
phantom_systems
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Додано: Чет 09 гру, 2021 13:32
phantom_systems написав:
Очередная порция твитов от Буллиша. За неделю выросли до 50 лямов дневных торгов и закинули 1 ярд в ликвидность под заём. Правда или нарисовали, не суть важно. Пусть продолжают пиариться.
Какаху в сортир!
Козак-характерник
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