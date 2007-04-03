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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:40
vossmy написав: Zebra написав:
Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.
На скольки продавать будеш?
Поставил ордер по 3.15 - засомневался
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Додано: Суб 11 гру, 2021 01:58
greenozon написав:Zebra
але вдумайтесь в комічність ситуації!!!
зібрались пару пацанів, рішили що вони тіпа ФРС і законодателі і почали "пічатати" фейкові стейбл-монети
ніяких резервів, звітів, від слова - ніфіга (появлялись якісь фейкові документи але то робота студентів)
питання в іншому -чому більшість бірж приймають цей шлак?
А ФРС, думаєте, інакше починала?
Zebra написав:
Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.
А я зачекаю до 1.7, куда спешить такой жара?
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Додано: Суб 11 гру, 2021 09:26
Zebra написав:
Поставил ордер по 3.15 - засомневался
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Додано: Суб 11 гру, 2021 11:40
Zebra написав:
Поставил ордер по 3.15 - засомневался
По 3,14159265... купуй. Буде трансцендентна купівля.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 12:10
Да, облажался, но +7% к депо тоже трейд.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 13:30
Буллиш второй ярд в ликвидность завёл, теперь у них больше 100 лямов дневного оборота. Неплохо идут, за месяц-два Кракен догонят, там ярд в день
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Додано: Нед 12 гру, 2021 23:15
Нова заварушка навколо XRPhttps://empowr.us/empower-oversight-sue ... -concerns/
всі щиткоїни собі живуть і поживають, а навкого цього постійно якась судова тяганина...https://empowr.us/wp-content/uploads/20 ... hibits.pdf
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greenozon
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Додано: Пон 13 гру, 2021 00:03
greenozon написав:
Нова заварушка навколо XRP
Какаху в сортир!
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