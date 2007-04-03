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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2904290529062907

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 79
Да
33%
26
Нет
67%
53
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:40

  vossmy написав:
  Zebra написав:Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.

На скольки продавать будеш?

Поставил ордер по 3.15 - засомневался :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 01:58

  greenozon написав:Zebra

але вдумайтесь в комічність ситуації!!!
зібрались пару пацанів, рішили що вони тіпа ФРС і законодателі і почали "пічатати" фейкові стейбл-монети

ніяких резервів, звітів, від слова - ніфіга (появлялись якісь фейкові документи але то робота студентів)

питання в іншому -чому більшість бірж приймають цей шлак?

А ФРС, думаєте, інакше починала?


  Zebra написав:Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.

А я зачекаю до 1.7, куда спешить такой жара?
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 09:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Поставил ордер по 3.15 - засомневался

перебздел :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 11:40

  Zebra написав:Поставил ордер по 3.15 - засомневался :mrgreen:

По 3,14159265... купуй. Буде трансцендентна купівля.
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, облажался, но +7% к депо тоже трейд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 13:30

Буллиш второй ярд в ликвидность завёл, теперь у них больше 100 лямов дневного оборота. Неплохо идут, за месяц-два Кракен догонят, там ярд в день
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:15

Нова заварушка навколо XRP
https://empowr.us/empower-oversight-sue ... -concerns/

всі щиткоїни собі живуть і поживають, а навкого цього постійно якась судова тяганина...
https://empowr.us/wp-content/uploads/20 ... hibits.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 00:03

  greenozon написав:Нова заварушка навколо XRP

Какаху в сортир! :mrgreen:
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