Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:40
vossmy написав: Zebra написав:
Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.
На скольки продавать будеш?
Поставил ордер по 3.15 - засомневался
Zebra
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Додано: Суб 11 гру, 2021 01:58
greenozon написав: Zebra
але вдумайтесь в комічність ситуації!!!
зібрались пару пацанів, рішили що вони тіпа ФРС і законодателі і почали "пічатати" фейкові стейбл-монети
ніяких резервів, звітів, від слова - ніфіга (появлялись якісь фейкові документи але то робота студентів)
питання в іншому -чому більшість бірж приймають цей шлак?
А ФРС, думаєте, інакше починала?
Zebra написав:
Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.
А я зачекаю до 1.7, куда спешить такой жара?
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Додано: Суб 11 гру, 2021 09:26
Zebra написав:
Поставил ордер по 3.15 - засомневался
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Додано: Суб 11 гру, 2021 11:40
Zebra написав:
Поставил ордер по 3.15 - засомневался
По 3,14159265... купуй. Буде трансцендентна купівля.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 12:10
Да, облажался, но +7% к депо тоже трейд.
Zebra
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Додано: Суб 11 гру, 2021 13:30
Буллиш второй ярд в ликвидность завёл, теперь у них больше 100 лямов дневного оборота. Неплохо идут, за месяц-два Кракен догонят, там ярд в день
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Додано: Нед 12 гру, 2021 23:15
Нова заварушка навколо XRP
https://empowr.us/empower-oversight-sue ... -concerns/
всі щиткоїни собі живуть і поживають, а навкого цього постійно якась судова тяганина...
https://empowr.us/wp-content/uploads/20 ... hibits.pdf
greenozon
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:37
90% of Bitcoin’s supply has now been mined according to blockchain trackers. The feat means that
18.89 million bitcoins, out of the maximum 21 million that will ever exist, have been mined and are in circulation.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:26
Заказуха. Хозяева риппла поняли, что единственный реальный способ пампить это Г - это выигрывать суды с СЕК. Решили замутить вторую серию.
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