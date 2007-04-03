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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2904290529062907

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 80
Да
33%
26
Нет
68%
54
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:40

  vossmy написав:
  Zebra написав:Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.

На скольки продавать будеш?

Поставил ордер по 3.15 - засомневался :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 01:58

  greenozon написав:Zebra

але вдумайтесь в комічність ситуації!!!
зібрались пару пацанів, рішили що вони тіпа ФРС і законодателі і почали "пічатати" фейкові стейбл-монети

ніяких резервів, звітів, від слова - ніфіга (появлялись якісь фейкові документи але то робота студентів)

питання в іншому -чому більшість бірж приймають цей шлак?

А ФРС, думаєте, інакше починала?


  Zebra написав:Купил EOS на всю котлету с плечем 5х по 3.10
Я вам верю поцоны, там сверху есть лохи, которые купят его у меня с иксами.

А я зачекаю до 1.7, куда спешить такой жара?
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 09:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Поставил ордер по 3.15 - засомневался

перебздел :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 11:40

  Zebra написав:Поставил ордер по 3.15 - засомневался :mrgreen:

По 3,14159265... купуй. Буде трансцендентна купівля.
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 12:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, облажался, но +7% к депо тоже трейд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 13:30

Буллиш второй ярд в ликвидность завёл, теперь у них больше 100 лямов дневного оборота. Неплохо идут, за месяц-два Кракен догонят, там ярд в день
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:15

Нова заварушка навколо XRP
https://empowr.us/empower-oversight-sue ... -concerns/

всі щиткоїни собі живуть і поживають, а навкого цього постійно якась судова тяганина...
https://empowr.us/wp-content/uploads/20 ... hibits.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:37

90% of Bitcoin’s supply has now been mined according to blockchain trackers. The feat means that 18.89 million bitcoins, out of the maximum 21 million that will ever exist, have been mined and are in circulation.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:26

  greenozon написав:Нова заварушка навколо XRP
https://empowr.us/empower-oversight-sue ... -concerns/

всі щиткоїни собі живуть і поживають, а навкого цього постійно якась судова тяганина...
https://empowr.us/wp-content/uploads/20 ... hibits.pdf

Заказуха. Хозяева риппла поняли, что единственный реальный способ пампить это Г - это выигрывать суды с СЕК. Решили замутить вторую серию.
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