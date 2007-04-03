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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2905290629072908

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 80
Да
33%
26
Нет
68%
54
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:это выигрывать суды с СЕК

як би коса на камінь не нашла
СЕК це вам не якись ООО "Сделай сам"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:46

  Tegularius написав:Две головы - классический медвежий паттерн.
Ждем большущую красную соплю на 20 :)

Криптозима.... :D Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
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