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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 гру, 2021 19:16
airmax78 написав:
это выигрывать суды с СЕК
як би коса на камінь не нашла
СЕК це вам не якись ООО "Сделай сам"
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:46
Tegularius написав:
Две головы - классический медвежий паттерн.
Ждем большущую красную соплю на 20
Криптозима....
Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
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Козак-характерник
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