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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 гру, 2021 19:16
airmax78 написав:
это выигрывать суды с СЕК
як би коса на камінь не нашла
СЕК це вам не якись ООО "Сделай сам"
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:46
Tegularius написав:
Две головы - классический медвежий паттерн.
Ждем большущую красную соплю на 20
Криптозима....
Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 23:47
Какой ПЦ... Лежу на диване, смотрю на экран телефона в темноте и плачу.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 23:50
airmax78 написав:
Какой ПЦ... Лежу на диване, смотрю на экран телефона в темноте и плачу.
Поставив лєсєнку і усередняюся. Дєлoff то...
Беру бнб, кефір, дєда. На відскоці зіллю. Криптозима.
Купив-продав. Ніякого ходлу.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 05:58
Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.
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Zebra
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:40
Zebra написав:
Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.
Думаете нас ждет такой огромный обвал? Мне кажется, что по 24К даже мертвые из могил встанут чтобы купить.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:44
Zebra написав:
Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.
перед началом полномасштабного медвежьего рынка с походом на 24к; всетаки еще успеем сходить в сторону 80-90к от текущих
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