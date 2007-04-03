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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2906290729082909>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 81
Да
32%
26
Нет
68%
55
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:это выигрывать суды с СЕК

як би коса на камінь не нашла
СЕК це вам не якись ООО "Сделай сам"
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:46

  Tegularius написав:Две головы - классический медвежий паттерн.
Ждем большущую красную соплю на 20 :)

Криптозима.... :D Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:47

Какой ПЦ... Лежу на диване, смотрю на экран телефона в темноте и плачу.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:50

  airmax78 написав:Какой ПЦ... Лежу на диване, смотрю на экран телефона в темноте и плачу.

Поставив лєсєнку і усередняюся. Дєлoff то... :) Беру бнб, кефір, дєда. На відскоці зіллю. Криптозима. :D Купив-продав. Ніякого ходлу.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 05:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:40

  Zebra написав:Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.

Думаете нас ждет такой огромный обвал? Мне кажется, что по 24К даже мертвые из могил встанут чтобы купить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:44

  Zebra написав:Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.

перед началом полномасштабного медвежьего рынка с походом на 24к; всетаки еще успеем сходить в сторону 80-90к от текущих
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:03

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Биток наверно направляется туда куда он не дошел после майского пролива - на 24к
Альта остальная тоже сдуется - шатания туда-сюда на протяжении года не добавляют уверенности инвесторам - лучше слиться пока ещё иксы, чем сидеть потом в просадке хз сколько.

Думаете нас ждет такой огромный обвал? Мне кажется, что по 24К даже мертвые из могил встанут чтобы купить.

Не обвал, а скорее поиск справедливой цены, и как минимум 1-2 мощных сквиза на 15-18к до следующего халвинга случится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:06

  airmax78 написав: по 24К даже мертвые из могил встанут чтобы купить.

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:12

Кто тут собрался ждать 2023 года? :)

Сейчас упадет на 15 лет, как серебно в 70-х годах упало на 20 лет. (в 70-х все аналогично, вместо крипты было серебро.)
proftpd66
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