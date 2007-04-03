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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:13
DmitryK написав:
дело в том, что если еос не смогли нормально пропампить в ожидании буллиша, теперь, когда событие уже случилось, позно. имхо
привет из 2023 года, так как Вы собрались ждать 2023 года
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