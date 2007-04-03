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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2906290729082909

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 81
Да
32%
26
Нет
68%
55
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:13

  DmitryK написав:дело в том, что если еос не смогли нормально пропампить в ожидании буллиша, теперь, когда событие уже случилось, позно. имхо


привет из 2023 года, так как Вы собрались ждать 2023 года :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38

Ілона любить хаскі )))

https://www.reuters.com/markets/us/musk ... 021-12-14/

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:08

  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков

О йаа!!!! Даст іс фантастіш! :D
Козак-характерник
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