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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:13
DmitryK написав:
дело в том, что если еос не смогли нормально пропампить в ожидании буллиша, теперь, когда событие уже случилось, позно. имхо
привет из 2023 года, так как Вы собрались ждать 2023 года
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:12
cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:44
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:08
Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
О йаа!!!! Даст іс фантастіш!
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