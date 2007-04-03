Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:13
DmitryK написав:
дело в том, что если еос не смогли нормально пропампить в ожидании буллиша, теперь, когда событие уже случилось, позно. имхо
привет из 2023 года, так как Вы собрались ждать 2023 года
proftpd66
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Додано: Вів 14 гру, 2021 17:12
cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой
Ekran
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38
greenozon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:44
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к эфир ниже 3к рипл по 50 центов лайт по 100 баксов кеша по 300 еос по полтора доги по 10 центиков
Zebra
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:08
Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
О йаа!!!! Даст іс фантастіш!
Козак-характерник
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:13
Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Головне питання- а що потім?
Туземун? Чи боковик в 20к до 2024?)
mixail19
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:35
Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Когда-нибудь в следующем году. Скоро деда забросят выше МА200, сейчас это 50к.
phantom_systems
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:40
шо єта за дурь із валютами відбувається???
https://coinmarketcap.com/
greenozon
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:42
phantom_systems написав: Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Когда-нибудь в следующем году. Скоро деда забросят выше МА200, сейчас это 50к.
Биток может на 53-54к сходить еще, но там уже лучше продаваться.
Сейчас работает правило - купил, усреднился, продал. Иначе просадки.
P.S. Купил без плеча на споте по 0.182 на всю котлету догов. Должны вернуться на 0.2
Zebra
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:50
Теж помітив. Куєта твориться на ринку, куєта вже проникла у всі пори, що всі цифєрі корьожить від гвалтування свідомості. Бульбашка як струна натягнулася. Лусне, так порве репетузи, що перетворяться на елегантні стрінги...
П.С. торгую в парі кефір-бнб.
Zebra написав:
Купил без плеча на споте по 0.182 на всю котлету догов. Должны вернуться на 0.2
З цією куєтою краще не мати справ. Я переключився чисто на топчик: дєд - кефір - бнб. Там де капіталізація найбільша. Все інше - стрьомно. Навіть страшно уявити, що зі всім іншим хламом станеться, якщо дєд пукне.
Проовжую тримати шорт старпьора з 67 к. І кефір з 4515.
Козак-характерник
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Подякували: 2236 раз.
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