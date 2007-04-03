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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2906290729082909

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 81
Да
32%
26
Нет
68%
55
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:13

  DmitryK написав:дело в том, что если еос не смогли нормально пропампить в ожидании буллиша, теперь, когда событие уже случилось, позно. имхо


привет из 2023 года, так как Вы собрались ждать 2023 года :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 17:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38

Ілона любить хаскі )))

https://www.reuters.com/markets/us/musk ... 021-12-14/

:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:08

  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков

О йаа!!!! Даст іс фантастіш! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:13

  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков

Головне питання- а що потім?
Туземун? Чи боковик в 20к до 2024?)
mixail19
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:35

  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков

Когда-нибудь в следующем году. Скоро деда забросят выше МА200, сейчас это 50к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:40

шо єта за дурь із валютами відбувається???
https://coinmarketcap.com/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:42

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков

Когда-нибудь в следующем году. Скоро деда забросят выше МА200, сейчас это 50к.

Биток может на 53-54к сходить еще, но там уже лучше продаваться.
Сейчас работает правило - купил, усреднился, продал. Иначе просадки.

P.S. Купил без плеча на споте по 0.182 на всю котлету догов. Должны вернуться на 0.2
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:50

  greenozon написав:шо єта за дурь із валютами відбувається???
https://coinmarketcap.com/

Теж помітив. Куєта твориться на ринку, куєта вже проникла у всі пори, що всі цифєрі корьожить від гвалтування свідомості. Бульбашка як струна натягнулася. Лусне, так порве репетузи, що перетворяться на елегантні стрінги... :mrgreen:

П.С. торгую в парі кефір-бнб.

  Zebra написав: Купил без плеча на споте по 0.182 на всю котлету догов. Должны вернуться на 0.2

З цією куєтою краще не мати справ. Я переключився чисто на топчик: дєд - кефір - бнб. Там де капіталізація найбільша. Все інше - стрьомно. Навіть страшно уявити, що зі всім іншим хламом станеться, якщо дєд пукне. :mrgreen:

Проовжую тримати шорт старпьора з 67 к. І кефір з 4515.
Козак-характерник
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