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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2907290829092910

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 81
Да
32%
26
Нет
68%
55
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:36

Ставку сегодня не повысят имхо

На этом поедем вверх
Xenon
 
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  #<1 ... 2907290829092910
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