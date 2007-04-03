|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:36
Ставку сегодня не повысят имхо
На этом поедем вверх
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 3905
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29832
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2134 раз.
- Подякували: 2236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:56
Привет всем криптоманам!
Кто-то пользовался платформой Wirex https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt
?
Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Ну и я так понимаю уже автоматически переводит крипту в нужную валюту для рассчетов?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1062
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22
Xenon написав:
Ставку сегодня не повысят имхо
На этом поедем вверх
сегодня будут прогнозировать на 3 года на перед на 4 кварталы.
достаточно просто намекнуть и оно все обвалится на 20 лет.
и ограничат выкуп облигаций
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|87043
|216871002
|
|
|7895
|15506291
|
Сер 15 гру, 2021 11:22
Vic
|
|38
|71270
|
|