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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2907290829092910

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 82
Да
32%
26
Нет
68%
56
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:36

Ставку сегодня не повысят имхо

На этом поедем вверх
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:04

Вучер

Банан мені дав ваучер... :|
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:56

wirex

Привет всем криптоманам!
Кто-то пользовался платформой Wirex https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt ?

Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Ну и я так понимаю уже автоматически переводит крипту в нужную валюту для рассчетов?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22

  Xenon написав:Ставку сегодня не повысят имхо

На этом поедем вверх


сегодня будут прогнозировать на 3 года на перед на 4 кварталы.

достаточно просто намекнуть и оно все обвалится на 20 лет.

и ограничат выкуп облигаций
proftpd66
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  #<1 ... 2907290829092910
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