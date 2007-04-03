Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:36
Ставку сегодня не повысят имхо
На этом поедем вверх
Xenon
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Козак-характерник
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:56
Привет всем криптоманам!
Кто-то пользовался платформой Wirex
https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt
?
Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Ну и я так понимаю уже автоматически переводит крипту в нужную валюту для рассчетов?
Raymond
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22
Xenon написав:
Ставку сегодня не повысят имхо
На этом поедем вверх
сегодня будут прогнозировать на 3 года на перед на 4 кварталы.
достаточно просто намекнуть и оно все обвалится на 20 лет.
и ограничат выкуп облигаций
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:20
в конце 2022 будет 0.9% вместо 0.3%
второй 2023 - 1,6 вместо 1,0
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:40
Козак-характерник написав:
Криптозима....
Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
Продав кефір пА 3970 і бнб пА 335. На морозиво!
Чекаю падіння наступного! Криптозима, йопт!
Козак-характерник
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:49
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 22:04
раз пошла такая пьянка
можно попробовать инвестировать не трейдим и не спотом ZEC BTC EOS ETH
а купить очень редкий альток чтобы спровоцировать его рост?
https://coinpaprika.com/valjuta/krb-karbo/#!exchanges https://coinpaprika.com/valjuta/sib-sibcoin/
туда поlскочат олини, и потом его обвалить
proftpd66
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