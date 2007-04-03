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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2907290829092910

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 82
Да
32%
26
Нет
68%
56
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:36

Ставку сегодня не повысят имхо

На этом поедем вверх
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:04

Вучер

Банан мені дав ваучер... :|
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:56

wirex

Привет всем криптоманам!
Кто-то пользовался платформой Wirex https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt ?

Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Ну и я так понимаю уже автоматически переводит крипту в нужную валюту для рассчетов?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22

  Xenon написав:Ставку сегодня не повысят имхо

На этом поедем вверх


сегодня будут прогнозировать на 3 года на перед на 4 кварталы.

достаточно просто намекнуть и оно все обвалится на 20 лет.

и ограничат выкуп облигаций
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:20

в конце 2022 будет 0.9% вместо 0.3%


второй 2023 - 1,6 вместо 1,0
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:40

  Козак-характерник написав:Криптозима.... :D Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.

Продав кефір пА 3970 і бнб пА 535. На морозиво! :) Чекаю падіння наступного! Криптозима, йопт! :|
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 15 гру, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:49

погнали!

индекс бакса обвалился чуть-чуть

https://ru.investing.com/currencies/us-dollar-index
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:04

раз пошла такая пьянка


можно попробовать инвестировать не трейдим и не спотом ZEC BTC EOS ETH

а купить очень редкий альток чтобы спровоцировать его рост?

https://coinpaprika.com/valjuta/krb-karbo/#!exchanges

https://coinpaprika.com/valjuta/sib-sibcoin/


туда поlскочат олини, и потом его обвалить
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:30

  Ekran написав:cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой

это полный шлак, имеющий курс на обнуление, но иногда там происходят дикие пампы (по моему его пампили одна из скам групп всб как то)
DmitryK
 
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