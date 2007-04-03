Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:36
Ставку сегодня не повысят имхо
На этом поедем вверх
Xenon
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Козак-характерник
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:56
Привет всем криптоманам!
Кто-то пользовался платформой Wirex
https://news.finance.ua/ru/news/-/505433/finteh-kompaniya-wirex-zapuskaet-produkt-v-ukraine-kak-zaregistrirovat-svoj-kripto-akkaunt
?
Если да, то какие недастатки ее?
А то на странице описывают одни плюсы и можно получать до 16% годовых, что больше чем в банках.
Ну и я так понимаю уже автоматически переводит крипту в нужную валюту для рассчетов?
Raymond
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22
Xenon написав:
Ставку сегодня не повысят имхо
На этом поедем вверх
сегодня будут прогнозировать на 3 года на перед на 4 кварталы.
достаточно просто намекнуть и оно все обвалится на 20 лет.
и ограничат выкуп облигаций
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:20
в конце 2022 будет 0.9% вместо 0.3%
второй 2023 - 1,6 вместо 1,0
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:40
Козак-характерник написав:
Криптозима....
Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
Продав кефір пА 3970 і бнб пА 535. На морозиво!
Чекаю падіння наступного! Криптозима, йопт!
Востаннє редагувалось
Козак-характерник
в Сер 15 гру, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 22:04
раз пошла такая пьянка
можно попробовать инвестировать не трейдим и не спотом ZEC BTC EOS ETH
а купить очень редкий альток чтобы спровоцировать его рост?
https://coinpaprika.com/valjuta/krb-karbo/#!exchanges https://coinpaprika.com/valjuta/sib-sibcoin/
туда поlскочат олини, и потом его обвалить
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:30
Ekran написав:
cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой
это полный шлак, имеющий курс на обнуление, но иногда там происходят дикие пампы (по моему его пампили одна из скам групп всб как то)
DmitryK
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Додано: Чет 16 гру, 2021 00:24
DmitryK написав: Ekran написав:
cvp + 50%
при этом остается мегадешевой монетой
это полный шлак, имеющий курс на обнуление, но иногда там происходят дикие пампы (по моему его пампили одна из скам групп всб как то)
Это кретин в теме. ты разве не понимаешь.Возможно олежанчик с новой табличкой.
Кучинелли
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