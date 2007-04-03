|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 00:26
Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Поимели.а чё тут приверженцы не ликуют.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|87083
|216897396
|
|
|7895
|15531442
|
Сер 15 гру, 2021 11:22
Vic
|
|38
|71271
|
|