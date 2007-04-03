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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 00:26
Zebra написав:
Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:
биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков
Поимели.а чё тут приверженцы не ликуют.
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Кучинелли
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Додано: Чет 16 гру, 2021 08:53
крипт-бомжі працюють
💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
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greenozon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:50
Кучинелли написав: Козак-характерник написав: Козак-характерник написав:
Криптозима....
Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.
Продав кефір пА 3970 і бнб пА 535. На морозиво!
Чекаю падіння наступного! Криптозима, йопт!
А что теперь должно случиться до следующего заседания
Удвоение капитализации крипторынка. Народ теперь поймёт, что единственное что защищает его от инфляции - это ограниченная эмиссия основных криптовалют.
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airmax78
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:53
greenozon написав:
крипт-бомжі працюють
💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
До криптозими ще трохи є час. На мій погляд пік лютий-березень.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:14
airmax78 написав:
Народ теперь поймёт, что единственное что защищает его от инфляции - это ограниченная эмиссия основных криптовалют.
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Козак-характерник
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