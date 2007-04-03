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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2908290929102911

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 83
Да
31%
26
Нет
69%
57
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:27

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Криптозима.... :D Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.

Продав кефір пА 3970 і бнб пА 535. На морозиво! :) Чекаю падіння наступного! Криптозима, йопт! :|


А что теперь должно случиться до следующего заседания :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:53

крипт-бомжі працюють

💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:50

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Криптозима.... :D Купив бнб пА 525 і кефір пА 3800 на споті.

Продав кефір пА 3970 і бнб пА 535. На морозиво! :) Чекаю падіння наступного! Криптозима, йопт! :|


А что теперь должно случиться до следующего заседания :?:

Удвоение капитализации крипторынка. Народ теперь поймёт, что единственное что защищает его от инфляции - это ограниченная эмиссия основных криптовалют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:53

  greenozon написав:крипт-бомжі працюють

💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury


До криптозими ще трохи є час. На мій погляд пік лютий-березень.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:14

  airmax78 написав:Народ теперь поймёт, что единственное что защищает его от инфляции - это ограниченная эмиссия основных криптовалют.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:17

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков


Поимели.а чё тут приверженцы не ликуют.

Остались считанные дни до мясорубки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:28

23.12.2021 в 06:00 (мск) Binance остановит торговлю парами токенов с кредитным плечом EOSUP, EOSDOWN, UNIUP и UNIDOWN, а также подписку на них.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:37

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков


Поимели.а чё тут приверженцы не ликуют.

Остались считанные дни до мясорубки.


Вариантов всегда много.И поход вниз тоже возможен.Скорее на уровне 50-53 будет решаться по какому сценарию дальше.
ПС альты оживились.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:31

почему сейчас небольшой обвал акций и индексов США? наздака.

будут ли идти в крипту или серебро массово?

это ложный ход конем?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:32

  Zebra написав:
  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Назревает беспощадная стрижечка, фарш из хомячков:

биток ниже 40к
эфир ниже 3к
рипл по 50 центов
лайт по 100 баксов
кеша по 300
еос по полтора
доги по 10 центиков


Поимели.а чё тут приверженцы не ликуют.

Остались считанные дни до мясорубки.


та не обвалится, индекс бакса уже обвалился.

убегают из акций и из бакса.
proftpd66
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  #<1 ... 2908290929102911
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