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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:19
Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:32
Mirax написав:
Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
У рынков нет логики.
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