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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2909291029112912

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 83
Да
31%
26
Нет
69%
57
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:19

Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:26

  Mirax написав:висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:32

  Mirax написав:Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.

У рынков нет логики.
Zebra
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