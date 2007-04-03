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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2909291029112912

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 83
Да
31%
26
Нет
69%
57
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:19

Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:26

  Mirax написав:висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.

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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:32

  Mirax написав:Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.

У рынков нет логики.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:32

  Zebra написав:
  Mirax написав:Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.

У рынков нет логики.

Повышение потолка госдолга с 28,9 до 31,4 трлн -- это явно не та новость, на которой дед пробьёт 40к вниз. Какую-то предкристмасовую распродажу не исключаю, но вряд ли так жёстко. В январе будет рост.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:37

Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз!
Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие.
А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:21

  phantom_systems написав:
  Mirax написав:Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.


Повышение потолка госдолга с 28,9 до 31,4 трлн -- это явно не та новость, на которой дед пробьёт 40к вниз. Какую-то предкристмасовую распродажу не исключаю, но вряд ли так жёстко. В январе будет рост.


В моменте или сразу или от 43800 отскок расчётный.И можем выше 50 пойти и надолго...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:23

  Raymond написав:Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз!
Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие.
А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!


Надо же 31 марта непонятная дата.Вот любая другая с 1 янв до 31 марта была бы куда ещё непонятнее, т к у любой другой не было бы атрибута конца первого квартала :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Попа болит от этой крипты.
airmax78
 
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  #<1 ... 2909291029112912
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