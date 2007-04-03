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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:19
Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
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Mirax
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:32
Mirax написав:
Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
У рынков нет логики.
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Zebra
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:32
Zebra написав: Mirax написав:
Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
У рынков нет логики.
Повышение потолка госдолга с 28,9 до 31,4 трлн -- это явно не та новость, на которой дед пробьёт 40к вниз. Какую-то предкристмасовую распродажу не исключаю, но вряд ли так жёстко. В январе будет рост.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:37
Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз!
Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие.
А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!
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Raymond
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:21
phantom_systems написав: Mirax написав:
Стелю держборгу Штати підняли, ставки підвищувати не поспішають, папіру надуркували стільки, що не знають де дівати, реальна інфляція вже мало не двозначна там, з чого м'ясорубка візьметься? Хіба зі змови бірж з китами висадити пасажирів з ракети. В довгостроку крипта в ріст, і то кратний.
Повышение потолка госдолга с 28,9 до 31,4 трлн -- это явно не та новость, на которой дед пробьёт 40к вниз. Какую-то предкристмасовую распродажу не исключаю, но вряд ли так жёстко. В январе будет рост.
В моменте или сразу или от 43800 отскок расчётный.И можем выше 50 пойти и надолго...
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Кучинелли
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:23
Raymond написав:
Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз!
Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие.
А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!
Надо же 31 марта непонятная дата.Вот любая другая с 1 янв до 31 марта была бы куда ещё непонятнее, т к у любой другой не было бы атрибута конца первого квартала
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:20
Попа болит от этой крипты.
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airmax78
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