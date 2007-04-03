RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2910291129122913

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 83
Да
31%
26
Нет
69%
57
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Попа болит от этой крипты.

Нас іпут, а ми лише крєпчаєм! :)
... ценный опыт получаем!
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30672
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1299 раз.
Подякували: 7370 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:41

  Faceless написав:
Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Попа болит от этой крипты.

Нас іпут, а ми лише крєпчаєм! :)
... ценный опыт получаем!

В риму... :D
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29837
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2134 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:48

  Faceless написав:
Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Попа болит от этой крипты.

Нас іпут, а ми лише крєпчаєм! :)
... ценный опыт получаем!

чем по итогу ваш опыт закончился? раньше вы активно битком торговали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10698
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2910291129122913
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8713, 8714, 8715
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
87148 217161698
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 02:06
75stasstas75
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7900 15698066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 20:27
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.