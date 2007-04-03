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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2910291129122913

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 84
Да
31%
26
Нет
69%
58
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:41

  Faceless написав:
Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Попа болит от этой крипты.

Нас іпут, а ми лише крєпчаєм! :)
... ценный опыт получаем!

В риму... :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:48

  Faceless написав:
Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Попа болит от этой крипты.

Нас іпут, а ми лише крєпчаєм! :)
... ценный опыт получаем!

чем по итогу ваш опыт закончился? раньше вы активно битком торговали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra написав:
  Faceless написав:
Козак-характерник написав:Нас іпут, а ми лише крєпчаєм! :)
... ценный опыт получаем!

чем по итогу ваш опыт закончился? раньше вы активно битком торговали.
Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:50

  Кучинелли написав:
  Raymond написав:Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз!
Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие.
А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!


Надо же 31 марта непонятная дата.Вот любая другая с 1 янв до 31 марта была бы куда ещё непонятнее, т к у любой другой не было бы атрибута конца первого квартала :)


Мне кажется раньше карантин продлевали не по кварталам, и в разных страннах его продлевали по разному, а сейчас все продлевают его одинакого.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:47

  Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры

ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:03

Вафлєт затягнувся... :| Після такого накопичення або затузємунім, або полетимо в тартарари... :mrgreen: Що там маніпулька нам готує? :roll: Зрозуміо одне, що 95% хомок отчпокають, як завжди.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:20

  DmitryK написав:
  Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры

ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит


Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы :) И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... :D
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Кучинелли
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