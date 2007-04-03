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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:41
Faceless написав: Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Попа болит от этой крипты.
Нас іпут, а ми лише крєпчаєм!
... ценный опыт получаем!
В риму...
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Козак-характерник
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Додано: Суб 18 гру, 2021 00:48
Faceless написав: Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Попа болит от этой крипты.
Нас іпут, а ми лише крєпчаєм!
... ценный опыт получаем!
чем по итогу ваш опыт закончился? раньше вы активно битком торговали.
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Zebra
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Додано: Суб 18 гру, 2021 13:42
Zebra написав: Faceless написав: Козак-характерник написав:
Нас іпут, а ми лише крєпчаєм!
... ценный опыт получаем!
чем по итогу ваш опыт закончился? раньше вы активно битком торговали.
Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
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Faceless
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Додано: Суб 18 гру, 2021 14:50
Кучинелли написав: Raymond написав:
Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз!
Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие.
А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!
Надо же 31 марта непонятная дата.Вот любая другая с 1 янв до 31 марта была бы куда ещё непонятнее, т к у любой другой не было бы атрибута конца первого квартала
Мне кажется раньше карантин продлевали не по кварталам, и в разных страннах его продлевали по разному, а сейчас все продлевают его одинакого.
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Raymond
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Додано: Суб 18 гру, 2021 16:47
Faceless написав:
Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
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DmitryK
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Додано: Суб 18 гру, 2021 19:03
Вафлєт затягнувся...
Після такого накопичення або затузємунім, або полетимо в тартарари...
Що там маніпулька нам готує?
Зрозуміо одне, що 95% хомок отчпокають, як завжди.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 18 гру, 2021 20:20
DmitryK написав: Faceless написав:
Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы
И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными...
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
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Кучинелли
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