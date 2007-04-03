Raymond написав:Сейчас какой нибудь шорох в мире, прилетит очередной черный лебедь, или возможно даже стая лебедей и все к чертям покатится вниз! Еще странно, что Украина и многие другие правительства странн, пначали продлевать карантин до 31 марта, как будто все сговорились, проблевают почему-то именно до 31 марта, что Италия, Греция , Украина и другие. А счас как мы видим пандемия очень тесно связана как с политикой так и с экономикой!
Надо же 31 марта непонятная дата.Вот любая другая с 1 янв до 31 марта была бы куда ещё непонятнее, т к у любой другой не было бы атрибута конца первого квартала
Мне кажется раньше карантин продлевали не по кварталам, и в разных страннах его продлевали по разному, а сейчас все продлевают его одинакого.
Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
у меня тоже так было, пока все не застейкал на долгий термин. например биток на 90 дневках на бинансе под 7% годовых, бнб на вплидаторах под 20-30%, кейки понятно, стейблкоины тоже... в дефаях под 100+ годовых....есть еще статья с токенсейлами, там больше всего приходится смотрет, раз в пару дней бывает...но не чаще
DmitryK написав:у меня тоже так было, пока все не застейкал на долгий термин. например биток на 90 дневках на бинансе под 7% годовых, бнб на вплидаторах под 20-30%, кейки понятно, стейблкоины тоже... в дефаях под 100+ годовых....есть еще статья с токенсейлами, там больше всего приходится смотрет, раз в пару дней бывает...но не чаще
На битфинекс 7% годовых платятся раз в неделю, если просто держать у них на балансе EOS, который можно в любой момент продать или вывести. Даже более того, если EOS лендить, то все равно 7% годовых начисляются на баланс. Кто в просадке - дополнительна возможность увеличить количество монет.