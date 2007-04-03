В связи с повышенным спросом мы решили продлить действие двух следующих промоакций для BUSD еще на шесть месяцев до 01.07.2022 03:00 (мск).
1) Промоакция с нулевой комиссией мейкера BUSD.
Нулевая комиссия мейкера будет применяться ко всем существующим и новым спотовым и маржинальным торговым парам с BUSD.
Промоакция НЕ распространяется на бессрочные контракты BTCBUSD и другие новые контракты с BUSD на Binance.
2) Промоакция с нулевой торговой комиссией для спотовых торговых пар BUSD/USDT, USDC/BUSD, TUSD/BUSD и USDP/BUSD.
П.С. Торгую на споті до BUSD.