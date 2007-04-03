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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2911291229132914

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 84
Да
31%
26
Нет
69%
58
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:57

В связи с повышенным спросом мы решили продлить действие двух следующих промоакций для BUSD еще на шесть месяцев до 01.07.2022 03:00 (мск).
1) Промоакция с нулевой комиссией мейкера BUSD.
Нулевая комиссия мейкера будет применяться ко всем существующим и новым спотовым и маржинальным торговым парам с BUSD.
Промоакция НЕ распространяется на бессрочные контракты BTCBUSD и другие новые контракты с BUSD на Binance.
2) Промоакция с нулевой торговой комиссией для спотовых торговых пар BUSD/USDT, USDC/BUSD, TUSD/BUSD и USDP/BUSD.

П.С. Торгую на споті до BUSD. 8)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:59

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:
  Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры

ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит


Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы :) И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... :D
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.

Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:23

  kuzment написав:Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))

Класика: жадібність і бздо. :) Цікаво знати, скільки б міг заробити, якщо б не забздєв. І навпаки, порадуватися скільки не втратив, якщо б влошився! :D
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