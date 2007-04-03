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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 02:57
В связи с повышенным спросом мы решили продлить действие двух следующих промоакций для BUSD еще на шесть месяцев до 01.07.2022 03:00 (мск).
1) Промоакция с нулевой комиссией мейкера BUSD.
Нулевая комиссия мейкера будет применяться ко всем существующим и новым спотовым и маржинальным торговым парам с BUSD.
Промоакция НЕ распространяется на бессрочные контракты BTCBUSD и другие новые контракты с BUSD на Binance.
2) Промоакция с нулевой торговой комиссией для спотовых торговых пар BUSD/USDT, USDC/BUSD, TUSD/BUSD и USDP/BUSD.
П.С. Торгую на споті до BUSD.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:59
Кучинелли написав: DmitryK написав: Faceless написав:
Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы
И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными...
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:23
kuzment написав:
Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))
Класика: жадібність і бздо.
Цікаво знати, скільки б міг заробити, якщо б не забздєв. І навпаки, порадуватися скільки не втратив, якщо б влошився!
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:24
Кучинелли написав:
Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы
И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными...
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Точно) Не нравиться только слово наркоман)) Зависимость это точно.
Посмотреть СМС, чего подросло, чего упало. По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)
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nau762
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:03
nau762 написав:
По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)
(не в обіду сказано)
так і життя пролетить
а в 50-60 років оглядаючись назад не буде що згадати...
теж помічаю за собою подібний addiction
вважаю це хворобою 22 століття
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:04
а ось так в принципі можна і життя прожити і статок нормальний мати на старість
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💤 A dormant address containing 321 #BTC (15,103,046 USD) has just been activated after 8.8 years (worth 6,594 USD in 2013)
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правильно казав КХ - закопати під грушу
але не гроші, які їсть міль і інфляція, а .... код до гаманця!
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greenozon
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