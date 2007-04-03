Кучинелли написав:

DmitryK написав: Faceless написав: Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры

ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит

Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозыИ сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными...ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.