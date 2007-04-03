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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2912291329142915>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 84
Да
31%
26
Нет
69%
58
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 02:57

В связи с повышенным спросом мы решили продлить действие двух следующих промоакций для BUSD еще на шесть месяцев до 01.07.2022 03:00 (мск).
1) Промоакция с нулевой комиссией мейкера BUSD.
Нулевая комиссия мейкера будет применяться ко всем существующим и новым спотовым и маржинальным торговым парам с BUSD.
Промоакция НЕ распространяется на бессрочные контракты BTCBUSD и другие новые контракты с BUSD на Binance.
2) Промоакция с нулевой торговой комиссией для спотовых торговых пар BUSD/USDT, USDC/BUSD, TUSD/BUSD и USDP/BUSD.

П.С. Торгую на споті до BUSD. 8)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:59

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:
  Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры

ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит


Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы :) И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... :D
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.

Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:23

  kuzment написав:Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))

Класика: жадібність і бздо. :) Цікаво знати, скільки б міг заробити, якщо б не забздєв. І навпаки, порадуватися скільки не втратив, якщо б влошився! :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:24

  Кучинелли написав:Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы :) И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... :D
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.

Точно) Не нравиться только слово наркоман)) Зависимость это точно.
Посмотреть СМС, чего подросло, чего упало. По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)
nau762
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  nau762 написав:По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)


(не в обіду сказано)
так і життя пролетить
а в 50-60 років оглядаючись назад не буде що згадати...
теж помічаю за собою подібний addiction
вважаю це хворобою 22 століття
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:04

а ось так в принципі можна і життя прожити і статок нормальний мати на старість

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💤 A dormant address containing 321 #BTC (15,103,046 USD) has just been activated after 8.8 years (worth 6,594 USD in 2013) :!: :!: :idea:


---
правильно казав КХ - закопати під грушу
але не гроші, які їсть міль і інфляція, а .... код до гаманця! :)
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:48

  greenozon написав:(не в обіду сказано)
так і життя пролетить
а в 50-60 років оглядаючись назад не буде що згадати...
теж помічаю за собою подібний addiction
вважаю це хворобою 22 століття

Все верно говоришь) Вижу это в себе, стараюсь контролировать, а это первые шаги на пути к избавлению))
nau762
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:35

  Козак-характерник написав:
  kuzment написав:Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))

Класика: жадібність і бздо. :) Цікаво знати, скільки б міг заробити, якщо б не забздєв. І навпаки, порадуватися скільки не втратив, якщо б влошився! :D

Жду уровень 200 недельной скользящей средней, что бы зайти на всю котлету.
Уже дважды спускались к этой линии, спустимся и в третий раз.
Зображення
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:45

  nau762 написав:
  Кучинелли написав:Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы :) И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... :D
ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.

Точно) Не нравиться только слово наркоман)) Зависимость это точно.
Посмотреть СМС, чего подросло, чего упало. По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)


КАК наркоман, т е привычка :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  kuzment написав:Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))


Я курс гривна-доллар тоже смотрю каждый день.И даже евро...По привычке.Надеюсь в этой ветке все понимают, что в контексте ребята играются в ширинке великана, обсуждая сдвиг гривна-доллар копеек на 5-10-15 и при этом закатывая истерики типа курс обвалился или взлетел.Не смогли они развиваться в ногу со временем, но это их дело.
Кучинелли
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