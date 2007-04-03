В связи с повышенным спросом мы решили продлить действие двух следующих промоакций для BUSD еще на шесть месяцев до 01.07.2022 03:00 (мск). 1) Промоакция с нулевой комиссией мейкера BUSD. Нулевая комиссия мейкера будет применяться ко всем существующим и новым спотовым и маржинальным торговым парам с BUSD. Промоакция НЕ распространяется на бессрочные контракты BTCBUSD и другие новые контракты с BUSD на Binance. 2) Промоакция с нулевой торговой комиссией для спотовых торговых пар BUSD/USDT, USDC/BUSD, TUSD/BUSD и USDP/BUSD.
Faceless написав:Все давно продал, слишком много времени забирают эти игры
ну это если залипать. а если купить, застейкать и забыть, то совсем нет. раз в неделю посмотрел цены и хватит
Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))
Кучинелли написав:Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Точно) Не нравиться только слово наркоман)) Зависимость это точно. Посмотреть СМС, чего подросло, чего упало. По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)
Кучинелли написав:Ну не знаю...Я уже как наркоман, должен обязательно залогиниться каждый день, даже если нет сделок.Типа дозы И сделки тоже часто делаю по простой причине - в портфеле несколько монет и переливаю с одной в другую, меняю пропорцию в завти от того, что лучше смотрится, что хуже.И ночью, если просыпаюсь, обязательно с телефона в коинмаркеткап посмотреть нужно, без этого назад не заснуть.И это ещё мелочи по сравнению с метавселенными... ПС в какой то мере это шутка, в какой то нет.
Точно) Не нравиться только слово наркоман)) Зависимость это точно. Посмотреть СМС, чего подросло, чего упало. По ТГ каналам пробежаться, новостям да и в эту ветку заглянуть)
kuzment написав:Так это ещё ладно когда есть пара монет, а вот у меня нет крипты и я тоже утром зачем то проверяю курсы ))
Я курс гривна-доллар тоже смотрю каждый день.И даже евро...По привычке.Надеюсь в этой ветке все понимают, что в контексте ребята играются в ширинке великана, обсуждая сдвиг гривна-доллар копеек на 5-10-15 и при этом закатывая истерики типа курс обвалился или взлетел.Не смогли они развиваться в ногу со временем, но это их дело.