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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2912291329142915

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 84
Да
31%
26
Нет
69%
58
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:50

В какие криптовалюты инвестировать на долгосрок?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  kuzment написав:Жду уровень 200 недельной скользящей средней, что бы зайти на всю котлету.

красивые картинки. спс шо заглянули, а то большинство ждунов па 20-10 давно не пишут (кроме зебры) и это настораживает :o с мая многие на заборе, а даже я-дилетант за это время удвоил свой депо и вывел прибыль, шоб було чем добавиться, кода буде па 20. удачи всем, надеюсь в следующем году, после того, как апять удвоюсь :) это наконец то случится...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:31

  чик написав:а даже я-дилетант за это время удвоил свой депо и вывел прибыль, шоб було чем добавиться, кода буде па 20. удачи всем, надеюсь в следующем году, после того, как апять удвоюсь :) это наконец то случится...

не получится забрать больше денег, чем занесено
цены поддерживаются только на вере, что будет всегда дорожай из за постоянного притока средств, но так всегда не будет и впереди постоянно будут случаться кровавые сопли
10-20 это еще оптимистический сценарий, учитывая как растет популярность фьючерского рынка, не исключен сценарий обнуления стаканов
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:52

Zebra
шо занесено, давно вынесено и играется на прибыль, которая тоже частично выведена, частично в ордерах на откуп, в крипте и тезере. могу токо не до заработать...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:06

  чик написав:Zebra
шо занесено, давно вынесено и играется на прибыль, которая тоже частично выведена, частично в ордерах на откуп, в крипте и тезере. могу токо не до заработать...

нет логики, если все вынесут из крипты на чем будут цены держаться
а значит 10-20 рано или поздно будет, и скорее всего в следующем году - и так видно, что бычий настрой иссяк
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:22

  Zebra написав:
  чик написав:Zebra
шо занесено, давно вынесено и играется на прибыль, которая тоже частично выведена, частично в ордерах на откуп, в крипте и тезере. могу токо не до заработать...

нет логики, если все вынесут из крипты на чем будут цены держаться
а значит 10-20 рано или поздно будет, и скорее всего в следующем году - и так видно, что бычий настрой иссяк

Ключевое слово "если". Так с любым активом, когда его массово сбрасывают, курс падает в пол. Вопрос лишь в том, зачем всё выносить из крипты и куда?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:а значит 10-20 рано или поздно будет, и скорее всего в следующем году

я ж токмо за и сам написал, шо в следующем годе :? просто надеюсь до того времени ешо разок удвоюсь, а вы ждите...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:34

Буллиш открыл регистрацию для 40+ стран. Как я и говорил, до кристмаса откроют
phantom_systems
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