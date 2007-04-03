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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:50
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Ірина_
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:12
kuzment написав:
Жду уровень 200 недельной скользящей средней, что бы зайти на всю котлету.
красивые картинки. спс шо заглянули, а то большинство ждунов па 20-10 давно не пишут (кроме зебры) и это настораживает
с мая многие на заборе, а даже я-дилетант за это время удвоил свой депо и вывел прибыль, шоб було чем добавиться, кода буде па 20. удачи всем, надеюсь в следующем году, после того, как апять удвоюсь
это наконец то случится...
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чик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:31
чик написав:
а даже я-дилетант за это время удвоил свой депо и вывел прибыль, шоб було чем добавиться, кода буде па 20. удачи всем, надеюсь в следующем году, после того, как апять удвоюсь
это наконец то случится...
не получится забрать больше денег, чем занесено
цены поддерживаются только на вере, что будет всегда дорожай из за постоянного притока средств, но так всегда не будет и впереди постоянно будут случаться кровавые сопли
10-20 это еще оптимистический сценарий, учитывая как растет популярность фьючерского рынка, не исключен сценарий обнуления стаканов
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Zebra
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:52
Zebra
шо занесено, давно вынесено и играется на прибыль, которая тоже частично выведена, частично в ордерах на откуп, в крипте и тезере. могу токо не до заработать...
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чик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:06
чик написав:Zebra
шо занесено, давно вынесено и играется на прибыль, которая тоже частично выведена, частично в ордерах на откуп, в крипте и тезере. могу токо не до заработать...
нет логики, если все вынесут из крипты на чем будут цены держаться
а значит 10-20 рано или поздно будет, и скорее всего в следующем году - и так видно, что бычий настрой иссяк
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Zebra
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:22
Zebra написав: чик написав:Zebra
шо занесено, давно вынесено и играется на прибыль, которая тоже частично выведена, частично в ордерах на откуп, в крипте и тезере. могу токо не до заработать...
нет логики, если все вынесут из крипты на чем будут цены держаться
а значит 10-20 рано или поздно будет, и скорее всего в следующем году - и так видно, что бычий настрой иссяк
Ключевое слово "если". Так с любым активом, когда его массово сбрасывают, курс падает в пол. Вопрос лишь в том, зачем всё выносить из крипты и куда?
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phantom_systems
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:12
Zebra написав:
а значит 10-20 рано или поздно будет, и скорее всего в следующем году
я ж токмо за и сам написал, шо в следующем годе
просто надеюсь до того времени ешо разок удвоюсь, а вы ждите...
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чик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 16:34
Буллиш открыл регистрацию для 40+ стран. Как я и говорил, до кристмаса откроют
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phantom_systems
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:43
phantom_systems
может получится избавиться от эоса окончательно, но по закону жанра сольёшь па 4-6, а он зараза выше попрёт
основатель трона скинул 30 милиардов монет трона в коинмаркеткапе это отображеется и еще в придачу напечатали еще и 1млрд лишних раньше было 70млрд в обращении а сейчас почти 102млрд
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чик
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